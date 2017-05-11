Предъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

Следователи предъявили обвинение в терроризме и незаконном обороте оружия еще троим фигурантам дела о террористическом акте в метрополитене Санкт-Петербурга Сейфулле Хакимову, Азамжону Махмудову, Дилмуроду Муидинову, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, в ближайшее время запланировано предъявление обвинения остальным подозреваемым.

Ранее в четверг аналогичное обвинение было предъявлено Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову. Таким образом, в настоящий момент шестерым из десяти фигурантов уголовного дела о теракте предъявлено обвинение.

Взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в поезде петербургского метро произошел 3 апреля. Общее число погибших достигло 16, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.