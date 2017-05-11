ФСБ задержала подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге

ФСБ России сообщила о задержании в Москве гражданина одного из среднеазиатских республик по подозрению в причастности к теракту в метро Петербурга.

«ФСБ России в рамках отдельного следственного поручения СК России 11 мая 2017 г. в Москве осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик Эрматова М.Б., причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ, являющегося связью совершившего 3 апреля 2017 г. подрыв самодельного взрывного устройства в метро Санкт-Петербурга террориста-смертника Агбаржона Джалилова», - заявили «Интерфаксу» в четверг в ЦОС ФСБ России.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Агбаржон Джалилов.