Связанная с «Аль-Каидой» группировка взяла ответственность за теракт в Петербурге

Исламисты из группировки, связанной с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России), взяли на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает организация SITE Intelligence group, которая следит за активностью исламистов.

По данным «Газеты.Ru», к взрыву может быть причастна группировка «Таухид валь-Джихад», ее лидера, известного под именем Абу Салах аль-Узбеки издание называет предполагаемым заказчиком теракта. Выходец из Киргизии, 1990 г.р., жил в Петербурге в 2009-2010 гг., после чего уехал в Сирию, пишет издание. Имя Абу Салаха попало в базу Интерпола в связи с расследованием теракта, который произошел в 2016 г.: тогда смертник в автомобиле со взрывчаткой врезался в ворота диппредставительства Китая в Бишкеке.

Сейчас Абу Салах проверяется на причастность к взрыву в петербургском метро, в результате которого погибли 16 человек. По делу о теракте 3 апреля, были арестованы братья Аброр и Акрам Азимовы, их следствие называет предполагаемыми соучастниками теракта. Братьев Азимовых и исполнителя теракта, смертника Акбаржона Джалилова лишили российского гражданства.