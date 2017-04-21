Число погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга выросло до 16

В больнице скончалась одна из пострадавших в результате взрыва в санкт-петербургском метро, который произошел 3 апреля. Об этом сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина. «В НИИ Джанелидзе в 06.05, находясь в крайне тяжелом состоянии, скончалась женщина 1960 г. р., пострадавшая в теракте», — написала Митянина в Twitter.

Таким образом, общее число погибших достигло 16, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Митянина уточнила, что на данный момент в больнице остаются 23 пострадавших, четверо из них в состоянии средней тяжести.

Накануне Басманный суд Москвы арестовал предполагаемого соучастника теракта Акрама Азимова. По версии следствия, он изготавливал подложные документы для проникновения террористов в Россию. Ранее под стражу судами Москвы и Санкт-Петербурга были отправлены девять подозреваемых в организации взрыва.