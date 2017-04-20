Заказчик теракта в метро Петербурга установлен – директор ФСБ

Заказчик теракта в метро Петербурга установлен, сообщил сегодня директор ФСБ Александр Бортников. Его слова передало «РИА Новости».

«Практически установлен. Да, да, установлен», – уточнил слова Бортникова «Интерфакс». «Все, что было официально предъявлено [по уголовному делу], свидетельствует о подготовке террористами того акта, который произошел в питерском метрополитене. Будем постепенно вводить вас в курс дела», – сказал директор ФСБ .

Напомним, 17 апреля в Подмосковье был задержан один из организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге – выходец из Центральной Азии Аброр Азимов. По информации ФСБ, именно Аброр Азимов отвечал за подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Накануне в Москве задержали старшего брата Аброра Азимова Акрама Азимова.

Взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в поезде петербургского метро произошел 3 апреля. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли, по последним данным, 15 человек, включая самого Джалилова, более 50 ранены. Кроме предполагаемого организатора и его брата в Петербурге по подозрению в причастности к теракту задержаны следующие лица: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.