Акции памяти жертв теракта в Петербурге
Количество участников в Москве оценивается в 50 000 человек
В Петербурге проходит акция памяти жертв теракта - она началась в 18.00 у станции метро «Технологический институт»
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3 апреля на перегоне между «Технологическим институтом» и «Сенной» взорвался поезд, погибли 14 человек, около 50 были ранены
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С понедельника петербуржцы несут к этим станциям цветы
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За час до начала акции были закрыты вход и выход на «Технологический институт», станция работала только на пересадку
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В руках у участников белые шары, гвоздики и свечи
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В Москве на Манежной площади проходит акция памяти погибших в теракте в метро Санкт-Петербурга «Питер, мы с тобой!»
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Акция началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
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Ведущие акции со сцены обратились к пришедшим с призывом опустить принесенные с собой флаги политических партий
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Накануне правительство Москвы поддержало инициативу Московской федерации профсоюзов о проведении 6 апреля в 17.00 на Манежной площади акции памяти и солидарности «Питер, мы с тобой!»
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В руках люди несут лампады и цветы, которые они возлагают к стеле города-героя Ленинграда в Александровском саду
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Акция памяти и солидарности «Питер, мы с тобой!» в Москве
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Акция памяти и солидарности «Питер, мы с тобой!» в Москве
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Акция памяти и солидарности «Питер, мы с тобой!» в Москве
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Акция памяти и солидарности «Питер, мы с тобой!» в Москве
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Антитеррористический митинг в память о жертвах теракта в петербургском метро прошел в Казани
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Антитеррористический митинг во Владивостоке
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Митинг во Владивостоке
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«Вечер памяти» в Новосибирске
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