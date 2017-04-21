Предполагаемые соучастники теракта в Петербурге братья Азимовы лишены гражданства России

МВД аннулировало гражданство Аброра и Акрама Азимовых, причастных к совершению террористического акта в метро Санкт-Петербурга, вместе с их отцом, подавшим ложные сведения в заявлении о приеме в гражданство России, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, «данное решение повлекло за собой отмену решений о приеме в российское гражданство его сыновей, подозреваемых в причастности к совершению террористического акта в петербургском метро 5 апреля 2017 г., - Азимова Акрама и Азимова Аброра, уроженцев Киргизской ССР».

Ранее сообщалось, что террорист, совершивший самоподрыв в метро Санкт-Петербурга, - Акбаржон Джалилов также был лишён гражданства России вместе со своим отцом, предоставившим ложные сведения при обращении с заявлением о приеме в гражданство России.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.