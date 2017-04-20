Теракт в Петербурге финансировался из Турции – суд

Денежные средства на осуществление теракта в метрополитене Санкт-Петербурга были получены из Турции от членов международной террористической группы. Об этом, оглашая постановление об аресте десятого фигуранта дела Акрама Азимова, сообщила судья Басманного суда Москвы Елена Ленская.

«Согласно материалам дела, Акрам Азимов в Турции лично получил финансовые средства на совершение теракта. Он же курировал оформление фальшивых документов для членов преступной группы и для их беспрепятственного пересечения границ», - сказала судья.

3 апреля на перегоне между двумя станциями петербургского метро прогремел взрыв. В результате теракта, устроенного в вагоне поезда, погибли 15 человек, в том числе террорист-смертник, более 50 пассажиров получили ожоги и травмы различной степени тяжести. По информации следствия, взрыв осуществил выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

17 апреля ФСБ сообщила, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника 26-летний Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Подмосковья. Суд арестовал его до начала июня.

19 апреля стало известно, что по делу о теракте в поселке Московский задержан старший брат предполагаемого организатора теракта Аброра Азимова - Акрам Азимов. В ФСБ считают, что «Акрам Азимов оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций».