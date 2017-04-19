Брата предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга депортировали из Киргизии в Россию

Старшего брата предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова депортировали из Киргизии в Россию. Об этом сообщил «Интерфаксу» в среду, 19 апреля, младший брат подозреваемого - Билал Азимов.

По его словам, Акрам Азимов был вывезен из Ошского аэропорта в Москву. Его задержали в Оше и депортировали в Россию, так как он является гражданином России, пояснил он. Собеседние агентства добавил, что в Ошо Акрама ожидала операция.

Билал Азимов также отметил, что семья не верит в виновность братьев. По ее мнению, «скорее всего, они стали жертвами обстоятельств». Они признались, что два старших брата ранее купили земельный участок в Джалал-Абаде на юге Киргизии и хотели в этом году начать строить дом. «Акрам приехал раньше, мы ждали, когда приедет Аброр, чтобы начать строительство», - сказал Билал.

Ранее родственники Акрама Азимова заявляли, что его вызвали на допрос в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, после чего он пропал.

ГКНБ Киргизии не комментирует информацию, появившуюся СМИ. «Интерфаксу» не удалось связаться с официальным представителем спецслужбы и получить комментарии по этому поводу.