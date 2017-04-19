Родственники подозреваемого в организации теракта в Петербурге заявили о пропаже его брата

Старшего брата Аброра Азимова, подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, Акрама вызвали на допрос в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, после чего он пропал, заявили его родственники.

Один из родственников Азимовых рассказал «Интерфаксу», что Акрам в начале апреля лег в частную клинику Джалал-Абада, чтобы сделать небольшую операцию, но 15 апреля к нему в больницу пришли сотрудники ГКНБ и забрали его якобы на допрос, после чего его не видели.

Ранее отец предполагаемого организатора теракта Ахрал Азимов, проживающий в Москве, заявил «Московскому комсомольцу», что Акрама задержали в Киргизии и отправили в Москву.

ГКНБ Киргизии не комментирует информацию, появившуюся СМИ. «Интерфаксу» не удалось связаться с официальным представителем спецслужбы и получить комментарии по этому поводу.