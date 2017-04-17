В Подмосковье задержан один из организаторов теракта в Петербурге

Сегодня в Одинцовском районе Подмосковья задержан один из организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге - выходец из Центральной Азии Аброр Азимов, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ России в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту террористического акта 03.04.2017 г. в метрополитене города Санкт-Петербурга 17.04.2017 г. в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович 1990 г. рождения, который осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова», — говорится в сообщении.

Азимов доставлен для следственных действий в СКР.

Взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в поезде петербургского метро произошел 3 апреля. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли, по последним данным, 15 человек, включая самого террориста Джалилова, более 50 ранены. По подозрению в причастности к теракту задержаны следующие лица: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.