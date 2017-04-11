Директор ФСБ призвал усилить ответственность для сдающих жилье иностранцам

Теракт в метрополитене Петербурга продемонстрировал недостатки оперативной работы по противодействию терроризму, сообщил журналистам директор ФСБ Александр Бортников. «Как показало расследование теракта в Петербургском метрополитене, оперативная работа еще не в полной мере отвечает угрозе, исходящей от незаконных террористических организаций», – сказал Бортников.

Директор ФСБ высказался за усиление пограничного режима «для предотвращения попыток проникновения боевиков в Россию», повышение ответственности должностных лиц, контролирующих миграцию, бизнеса, использующего труд мигрантов, и «граждан, предоставляющих жилые и иные помещения для проживания иностранцев».

При взрыве самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек (13 пассажиров и один террорист), более 50 получили ранения. СКР расследует уголовное дело по ст. 205 УК (терроризм). Кроме того, на ст. м. «Площадь Восстания» было найдено несработавшее взрывное устройство. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

Арестованы восемь подозреваемых в причастности к теракту. Это Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков. В местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на ст. м. «Площадь Восстания» Петербургского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы.