Предполагаемый террорист Джалилов не попадал в поле зрения полиции – ТАСС

Предполагаемый исполнитель теракта в петербургском метро Акбаржон Джалилов не попадал ранее в поле зрения российской полиции, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В оперативных базах, в том числе как экстремист, не значился», - сказал собеседник агентства, добавив, что Джалилов даже не привлекался к административной ответственности. «При получении российского гражданства никаких вопросов к нему не возникло. Гражданство ему было предоставлено в установленном законом порядке», - отметил собеседник агентства.

В правоохранительных органах отметили, что, по предварительным данным, Джалилов мог иметь связи с сирийскими боевиками. Следователи проверяют круг его общения, в том числе в социальных сетях, где он мог быть завербован экстремистскими или террористическими организациями.

Напомним, что, по предварительным данным, смертником, взорвавшим бомбу 3 апреля в петербургском метро, был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что он же оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Джалилов родился в киргизском Оше, получил в 2011 г., по сообщению госкомитета по национальной безопасности Киргизии, российское гражданство (на основании того, что россиянином был его отец), учился в Петербурге в колледже и подрабатывал на разных работах. Информации о пребывании Джалилова в рядах боевиков в Сирии не было, но с 2015 г. он перестал общаться с друзьями.

Утром 5 апреля родители Джалилова прилетели из Киргизии в Петербург, сообщает телеканал «Россия 24» (ВГТРК). Единственные слова, которые сказала мать предполагаемого террориста журналистам: «Я в это не верю». Родители предполагаемого исполнителя теракта примут участие в процедуре опознания Джалилова, а также будут допрошены.