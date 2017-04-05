Володин: теракт в Петербурге не повод для «закручивания гаек»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что чрезвычайные происшествия, в том числе теракты, не должны становиться поводом для «закручивания гаек». Вместо этого нужен серьезный анализ ситуации и эффективные решения по его итогам.

«Нельзя здесь метаться. Не должно быть суеты, не должно быть паники, "закручивания гаек". Надо понять - что нужно сделать, чтобы предотвратить гибель людей и для более эффективной работы различных служб», - сказал Володин «Интерфаксу» в среду.

«Любая чрезвычайная ситуация, любой теракт, любая подобная ситуация требует внимательного анализа - почему произошло, можно ли было предотвратить, какие решения необходимо принимать для этого», - подчеркнул председатель Госдумы. «И уже после такого анализа, который, как правило, проводится с участием экспертов, правоохранительных органов, спецслужб, предлагается решение о предупреждении таких ситуаций», - считает Володин.

При взрыве самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения. В соцсетях после взрыва появились предположения, что реакцией властей на это ЧП станет «закручивание гаек», в том числе через ужесточение законодательства, и это повлечет ограничение прав граждан под предлогом «обеспечения безопасности».