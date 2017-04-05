Володин выступил против проверки Медведева

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин не поддержал инициативу КПРФ проверить факты из расследования Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по премьер-министру Дмитрию Медведеву. Об этом рассказали РБК два участника заседания совета нижней палаты, на котором обсуждалась инициатива коммунистов

Госдума 5 апреля должна рассмотреть протокольное поручении об обращении в правоохранительные органы с требованием проверить данные о недвижимости Медведева.

По словам одного из собеседников РБК, спикер считает, что «поддержать поручение — значит поддержать Навального». Володин заявил, что не видит смысла рассматривать поручение, так как «пострадавшей стороны нет, фактов взятки нет», а фильм ФБК «распространяет лживую информацию», сказал другой источник РБК в совете нижней палаты. По его словам, Володин считает, что «неправильно вовлекать Думу в эту историю».

Володин призвал фракции объединиться, «чтобы защитить премьера от нападок Навального, который поет с голоса западных спецслужб», рассказал РБК участник заседания.