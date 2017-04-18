Подозреваемый в организации теракта в Петербурге отказался от признания вины

Один из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро Аброр Азимов отказался от признательных показаний. В ходе заседания Басманного суда Москвы он пояснил, что не принимал участия в подготовке взрыва. «Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву, - я такого не говорил», — приводит «РИА Новости» его слова. Азимов утверждает, что ему дали команду, но он не знал, что участвует в теракте.

Ранее о том, что Азимов признал вину, сообщил его адвокат Армен Задоян. Подозреваемый был задержан в понедельник 17 апреля в ходе спецоперации сотрудниками ФСБ в Одинцовском районе Подмосковья. Следствие считает, что именно он «осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова».