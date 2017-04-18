Подозреваемый в организации теракта в Петербурге признал вину

Задержанный в Подмосковье Аброр Азимов признал в Басманном суде вину в организации теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом заявил его адвокат Армен Задоян.

«Он признает вину», — сказал Задоян. В ближайшее время суд начнет заседание по поводу ареста Азимова.

Азимов был задержан в понедельник 17 апреля в ходе спецоперации сотрудниками ФСБ в Одинцовском районе Подмосковья. Следствие считает, что именно он «осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова».