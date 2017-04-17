«Фонтанка» узнала о поездке в Турцию предполагаемого организатора теракта в Петербурге

Один из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга в октябре посещал Турцию, провел там три дня и вернулся в Россию через Сеул, пишет «Фонтанка». Кроме того, трехдневный визит он совершал и в марте 2017 г., сообщает издание.

Аброр Азимов 1990 года рождения является уроженцем Киргизии, однако гражданство на российское он сменил не позднее 2016 г., отмечает «Фонтанка». В России Азимов был зарегистрирован по месту жительства в городе Муроме Владимирской области.