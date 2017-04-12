Число жертв теракта в Петербурге достигло 15

12 апреля в петербургской клинике Военно-медицинской академии умер от ран пострадавший в результате теракта в метро 3 апреля. Общее число жертв взрыва достигло 15, включая предполагаемого террориста-смертника, сказала «Интерфаксу» вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. Имя скончавшегося она не назвала. Было известно, что врачи ранее оценивали его состояние как тяжелое.

Днем ранее в мэрии Петербурга заявили, что пострадавшими считаются 102 человека и эта цифра может вырасти. В больницах города на тот момент оставался 51 пострадавший.

3 апреля в метро произошел взрыв в вагоне поезда между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». На станции «Площадь Восстания» было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.