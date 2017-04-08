В городах России прошли митинги против террора
Участники акций почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге
В некоторых крупных городах России прошли митинги солидарности против террора и в память о погибших в результате теракта в санкт-петербургском метро, сообщает «Интерфакс». На фото митинг в Петрозаводске
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3 апреля в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погибли 14 человек, более 50 получили ранения. На фото митинг в Пятигорске
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Новосибирск
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Екатеринбург
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Симферополь
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Волгоград
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Иркутск
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