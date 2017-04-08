Безопасность и право

В городах России прошли митинги против террора

Участники акций почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге
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В некоторых крупных городах России прошли митинги солидарности против террора и в память о погибших в результате теракта в санкт-петербургском метро, сообщает «Интерфакс». На фото митинг в Петрозаводске
Илья Тимин/ТАСС
В некоторых крупных городах России прошли митинги солидарности против террора и в память о погибших в результате теракта в санкт-петербургском метро, сообщает «Интерфакс». На фото митинг в Петрозаводске
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3 апреля в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погибли 14 человек, более 50 получили ранения. На фото митинг в Пятигорске
Денис Абрамов/ТАСС
3 апреля в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погибли 14 человек, более 50 получили ранения. На фото митинг в Пятигорске
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Новосибирск
Александр Кряжев/РИА Новости
Новосибирск
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Екатеринбург
Донат Сорокин/ТАСС
Екатеринбург
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Симферополь
Алексей Павлишак/ТАСС
Симферополь
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Волгоград
Дмитрий Рогулин/ТАСС
Волгоград
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Иркутск
Кирилл Шипицин/ТАСС
Иркутск
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  • В некоторых крупных городах России прошли митинги солидарности против террора и в память о погибших в результате теракта в санкт-петербургском метро, сообщает «Интерфакс». На фото митинг в Петрозаводске
  • 3 апреля в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погибли 14 человек, более 50 получили ранения. На фото митинг в Пятигорске
  • Новосибирск
  • Екатеринбург
  • Симферополь
  • Волгоград
  • Иркутск
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