СКР сообщил об аресте восьми человек по делу о теракте в Петербурге

Невский районный суд Петербурга отправил под стражу всех задержанных накануне подозреваемых в рамках расследования дела о теракте в метро северной столицы.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу» об аресте восьми фигурантов дела.

«Сегодня по ходатайству следствия суд избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей в отношении 8 ранее задержанных лиц: Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова», - сказала она, добавив, что «следствие устанавливает роль каждого из них в совершении преступления и планирует предъявить им соответствующие обвинения».

В местах их проживания обнаружены взрывное устройство, аналогичное найденному и разминированному на станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что в совершении теракта подозревают погибшего 22-летнего Акбаржона Джалилова, получившего паспорт гражданина России в 2011 г. Джалилов родился в киргизском городе Оше. Он учился в Петербурге в колледже и работал.

Взрыв в метро произошел 3 апреля в 14.40 мск. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» взорвалось неустановленное самодельное устройство. В этот же день была найдена замаскированная под огнетушитель бомба на станции «Площадь Восстания». Специалисты смогли ее обезвредить.

В результате теракта погибли 14 человек, более 50 получили ранения различной степени тяжести и ожоги.