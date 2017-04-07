Исполнителей теракта в петербургском метро должно было быть двое – «Коммерсантъ»

Бомбы в петербургском метро 3 апреля должны были взорвать два человека, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

6 апреля сотрудники правоохранительных органов в доме № 22/1 на Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга задержали троих человек. По данным «Коммерсанта», квартира использовалась под цех по изготовлению бомб и склад оружия. Из нее были изъяты готовое к использованию СВУ в корпусе из-под огнетушителя (аналогичное тому, что было обезврежено на станции метро «Площадь Восстания»), самодельная взрывчатка, оружие, боеприпасы и экстремистская литература. Более того, компоненты СВУ совпадали с теми, что остались в квартире на Гражданском проспекте, снимаемой Джалиловым.

По версии следствия, сообщник террориста Акбаржона Джалилова «по какой-то причине» не пришел на встречу, поэтому террорист «избавился от лишней бомбы» на «Площади Восстания». Уточняется, что бомбы приводились в действие кнопкой, а не дистанционно.

По данным газеты, следователи, изучив звонки и переписку Джалилова, пришли к выводу, что в числе задержанных по делу о теракте в Санкт-Петербурге были два потенциальных смертника.

6 апреля Следственный комитет России сообщал, что восемь человек задержаны по подозрению в причастности к организации теракта в метро Петербурга. Взрыв в метро произошел 3 апреля в 14.40 мск. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» взорвалось неустановленное самодельное устройство. В этот же день была найдена замаскированная под огнетушитель бомба на станции «Площадь Восстания». Специалисты смогли ее обезвредить.

В результате теракта погибли 14 человек, более 50 получили ранения различной степени тяжести и ожоги.