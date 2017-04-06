В центре Москвы проходит акция памяти жертв теракта в Петербурге

В Москве на Манежной площади началась акция памяти погибших в теракте в метро Санкт-Петербурга «Питер, мы с тобой!».

В руках люди несут лампады и цветы, которые они возлагают к стеле города-героя Ленинграда в Александровском саду.

Ведущие акции со сцены обратились к пришедшим с призывом опустить принесенные с собой флаги политических партий.

Акция началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.

Накануне правительство Москвы поддержало инициативу Московской федерации профсоюзов о проведении 6 апреля в 17.00 на Манежной площади акции памяти и солидарности «Питер, мы с тобой!».

При взрыве самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения.