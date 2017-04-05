В больницах остаются 55 пострадавших в результате теракта в метро Петербурга

В Больницах Санкт-Петербурга остаются 55 человек, получивших ранения в результате теракта в метро. Об этом заявил официальный представитель Минздрава России Олег Салагай.

«К настоящему моменту в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжают оставаться 55 пострадавших в результате взрыва в метро», - сказал он.

По его словам, трое из пострадавших в результате теракта находятся в крайне тяжелом состоянии. «Состояние троих из них оценивается медиками как крайне тяжелое, еще шестерых - как тяжелое», - уточнил он. У некоторых пациентов наблюдается положительная динамика в выздоровлении. «Bчера был выписан один человек, сегодня до конца дня будет решен вопрос о выписке еще одного пострадавшего», - сказал Салагай.