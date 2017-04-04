СКР обнародовал список погибших при теракте в Петербурге, чьи личности установлены

Следственный комитет России обнародовал список погибших в результате теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. Речь идет только о 10 жертвах, чьи личности были установлены. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Еще 4 человека остаются неопознанными. По данным СМИ, для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.

На данный момент в списке Следственного комитета значатся: Алиева Динара Самандаровна (08.10.1996), Малюкова Ксения Сергеевна (11.09.1998), Даниленко Оксана Геннадьевна (03.10.1991), Петров Денис Романович (27.12.1991), Свистунова Ангелина Сергеевна (17.02.1990), Арышев Максим Витальевич (18.08.1996), Сагадеев Мансур Тихирович (27.08.2000 или 27.03.2000), Медянцева Ирина Кузьминична (06.05.1966), Налимов Юрий Павлович (07.06.1945), Щекина Лариса Григорьевна (02.06.1950).

«Не представляется возможной визуальная идентификация остальных погибших, назначены генетические экспертизы», - заявили в СКР.

В понедельник 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. Днем приблизительно в 14.30 мск террорист-смертник привел в действие неустановленное взрывное устройство в вагоне поезда, который подъезжал к станции «Сенная площадь». В результате взрыва вагон был сильно деформирован - выбиты стекла, погнуты двери. Погибли 14 человек, 50 были госпитализированы в больницы.