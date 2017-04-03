Безопасность и право

Взрывы в метро Петербурга - трансляция

Есть погибшие, все станции метро Петербурга закрыты

15:45

ВСЕ станции метро Санкт-Петербурга закрыты!

15:42

Число пострадавших при взрыве достигло 30, это не террорист-смертник - «Интерфакс».

15:41

Путин на встрече с Лукашенко сказал, что разговаривал с руководителями спецслужб по поводу взрыва. «Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», - сказал он. «Интерфакс»

15:40

Уточненная информация: взрывное устройство было оставлено в вагоне метро, взрыв произошел на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом». Изучается «экстремистский след» - «Интерфакс».

15:35

Что известно через час после взрывов: два взрыва на пересадочных станциях синей ветки - «Сенная площадь» и «Технологический институт». Не менее 10 погибших, несколько десятков пострадавших. Взрывные устройства малой - 200-300 г - мощности находились в вагонах метро. Взрывы произошли в день саммита ОНФ в Петербурге с участием президента России Владимира Путина, во время встречи Путина в Стрельне с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

15:33

Сегодня, 3 апреля, около 14.30 мск, в метро Санкт-Петербурга произошли взрывы, есть жертвы. Ведем онлайн трансляцию события.

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