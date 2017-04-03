Взрывы в метро Петербурга - трансляция

ВСЕ станции метро Санкт-Петербурга закрыты!

Число пострадавших при взрыве достигло 30, это не террорист-смертник - «Интерфакс».

Путин на встрече с Лукашенко сказал, что разговаривал с руководителями спецслужб по поводу взрыва. «Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», - сказал он. «Интерфакс»

Уточненная информация: взрывное устройство было оставлено в вагоне метро, взрыв произошел на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом». Изучается «экстремистский след» - «Интерфакс».

Что известно через час после взрывов: два взрыва на пересадочных станциях синей ветки - «Сенная площадь» и «Технологический институт». Не менее 10 погибших, несколько десятков пострадавших. Взрывные устройства малой - 200-300 г - мощности находились в вагонах метро. Взрывы произошли в день саммита ОНФ в Петербурге с участием президента России Владимира Путина, во время встречи Путина в Стрельне с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

