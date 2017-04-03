«Аэрофлот» отменил дополнительные сборы для опоздавших на рейсы из «Пулково»

«Аэрофлот» отменил дополнительные сборы за переоформление билетов для опоздавших на рейсы в аэропорту «Пулково» из-за теракта в метро Санкт-Петербурга, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя авиакомпании.

«В связи с трагическими событиями в Петербургском метрополитене и сложившейся в городе сложной транспортной обстановкой «Аэрофлот» принял решение 3 апреля отменить взимание дополнительных сборов для пассажиров, опоздавших на рейсы из аэропорта «Пулково», за переоформление билетов на другие рейсы, а также за возврат билетов с вылетом из Петербурга сегодня, 3 апреля», - сказал он.

Все станции метро Петербурга закрыты на вход и выход после взрыва. В центре города образовались многокилометровые пробки. Скорость движения автомобилей на части центральных улиц составляет 5-10 км/ч.