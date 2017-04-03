Камеры видеонаблюдения засняли предполагаемого организатора взрыва в Петербурге

Предполагаемый организатор взрыва в метро Санкт-Петербурга попал на камеры видеонаблюдения, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Видеокамеры метро запечатлели предполагаемого организатора взрыва», – сообщил собеседник агентства. Предполагается, что взрывное устройство было оставлено в вагоне поезда в портфеле.

РЕН ТВ опубликовал фото предполагаемого организатора взрыва: это высокий, худощавый мужчина с бородой. Он был одет в темную куртку или пальто и черную шапку.