В Генпрокуратуре назвали терактом взрыв в метро Санкт-Петербурга

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной назвал взрыв в метро Санкт-Петербурга терактом. «В ближайшее время мы с нашими коллегами из правоохранительных органов будем работать над тем, чтобы минимизировать последствия этого теракта и также выяснить все обстоятельства, которые способствовали тому, чтобы он совершен», – сказал он в интервью RT. Куренной отметил, что на место взрыва прибыл прокурор города Сергей Литвиненко.