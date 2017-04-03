Все пострадавшие при взрыве в метро Петербурга доставлены в больницы

Все пострадавшие в результате взрыва в метро Петербурга эвакуированы и доставлены в близлежащие медицинские учреждения, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь вице-губернатора Игоря Албина Елена Михина.

Родственникам погибших при взрывах в метро в Санкт-Петербурге полагаются выплаты по 2,025 млн руб. Такие данные привел президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Пострадавшие могут рассчитывать на компенсации до 2 млн руб. в зависимости от полученных травм.