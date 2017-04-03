«Яндекс.Новости» и сайт «Фонтанки» работают с перебоями из-за теракта в Петербурге

Сайт петербургского издания «Фонтантка» работает с перебоями. Неполадки в работе связаны с резким увеличением посетителей портала после взрыва, который произошел в метро Санкт-Петербурга.

«Из-за огромного интереса к взрыву в Петербурге техника сайта не справилась, - говорится в сообщении издательства. - "Фонтанка" пытается восстановить вещание».

Сейчас все новости о событии транслируются журналистами в группах «Фонтанки» в социальных сетях, Telegram и на Youtube.

Технические перебои в работе случились и у новостного агрегатора «Яндекс». Некоторые пользователи пожаловались в социальных сетях на то, что не могут зайти на страницу «Яндекс.новости».

«Мы в курсе, что некоторые пользователи не могут зайти на Яндекс.Новости. Мы разбираемся с причинами», - сообщил «Ведомостям» представитель интернет-компании.

До недавнего времени плохо открывались «Яндекс.карты». Их коммент на эту тему: «Сейчас yandex.ru/maps работают в штатном режиме, но мы наблюдаем резко возросшее количество посещений. Возможно, что некоторые пользователи могли столкнуться с замедлением работы сервиса некоторое время назад».