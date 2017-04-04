Песков назвал теракт в Петербурге «вызовом» для Путина и каждого россиянина

Теракт в Санкт-Петербурге, произошедший во время нахождения в городе президента Владимира Путина, является предметом для анализа спецслужбами, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, сам факт того, что теракт был совершен в момент нахождения в городе президента, «заставляет задуматься и обращает на себя внимание».

«Любой террористический акт, который происходит в стране, является вызовом для каждого россиянина, включая главу государства», - сказал Песков, отвечая на вопрос, не расценивает ли Кремль как личный вызов то, что теракт в Петербурге произошел, когда в городе находился Путин.

3 апреля в 14.40 в петербургском метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. В результате взрыва погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших. Следственный комитет расценивает произошедшее как теракт, но проверяет и другие версии.