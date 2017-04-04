СКР установил личность предполагаемого террориста

Следственный комитет России (СКР) сообщает, что взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда. Следователи установили его личность, однако в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются.
На сайте ведомства отмечается, что сотрудники правоохранительных органов продолжают допросы, проводят осмотр, в том числе и записей с камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, генетические и другие.
В СКР подчеркивают, что «все достоверные данные о ходе и результатах предварительного расследования могут исходить только от официальных представителей ведомства». И предостерегают, что преждевременное обнародование каких-либо сведений о лицах, причастных к совершению преступления, может навредить ходу расследования.
Ранее имя возможного исполнителя теракта в Санкт-Петербурге назвали источники «Интерфакса» в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. По предварительным данным, террорист является уроженцем города Ош, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов подтвердил информационному агентству, что вероятным исполнителем теракта является уроженец Киргизии.
По данным агентства, Джалилов не имел гражданства Киргизии, а российский паспорт он получил в 2011 г. в генконсульстве России в Оше по заявлению своего отца, который к тому моменту уже был гражданином России, куда выехал на заработки около 10 лет назад и постоянно проживал там.
Собеседник уточнил, что Джалилов несколько лет назад уехал вместе с отцом в Россию, в Оше проживает его мать с младшими сестрой и братом, с отцом связаться пока не удалось.
По данным газеты «Коммерсантъ», бомба в виде огнетушителя, заполненного взрывчатым веществом и шариками от подшипников, сработала в непосредственной близости от Акбаржона Джалилова. В результате того, что рюкзак, в котором находилась бомба, очевидно, был на смертнике, от предполагаемого исполнителя взрыва целой осталась лишь голова. Участники расследования, посмотрев видеокамеры, пришли к выводу, что Джалилов же оставил сумку со вторым взрывным устройством на станции «Площадь Восстания», пишет газета. По какой-то причине эта бомба оказалась неисправной.
3 апреля в 14.40 в петербургском метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Следственный комитет расценивает произошедшее как теракт, но проверяет и другие версии. Вторая бомба, замаскированная под огнетушитель, была обнаружена на станции «Площадь Восстания». Ее удалось обезвредить.
Число жертв теракта на 13.20 вторника возросло до 14 человек. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что 11 человек погибли на месте и «трое скончались в агонизирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью». В больницах города находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой, получив необходимое лечение, добавила Скворцова.
Теракт в петербургском метро
vk.com/spb_today
В метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14.30 мск произошел взрыв
1/14
vk.com/spb_today
Погибли не менее 10 человек, пострадали более 20, сообщает Национальный антитеррористический комитет на 16.35 мск. Позже министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о 47 пострадавших
2/14
Антон Ваганов / ТАСС
Сначала в интервью RT начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александр Куренной назвал случившееся терактом, затем в 16.49 мск сообщил, что пока преждевременно как-либо квалифицировать взрыв в метро Санкт-Петербурга
3/14
Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС
Национальный антитеррористический комитет к 16.08 мск объявил о завершении эвакуации людей из метро Петербурга
4/14
Петр Ковалев/ТАСС
Родственникам погибших при взрывах в метро Санкт-Петербурга положены выплаты по 2,025 млн руб., говорит президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Пострадавшие могут рассчитывать на компенсации до 2 млн руб. в зависимости от полученных травм, за гибель пассажира выплата фиксирована
5/14
Антон Ваганов / ТАСС
Уголовное дело по факту взрыва в метро будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета
6/14
vk.com/spb_today
Дым на станции "Сенная площадь". К 15.54 мск все станции метрополитена Санкт-Петербурга были закрыты на вход и на выход, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу метро
7/14
Антон Ваганов / ТАСС
Характер повреждений в вагоне метро свидетельствует о том, что взрывное устройство было оставлено злоумышленниками в поезде перед тем, как он отправился со станции «Сенная площадь» по направлению к станции «Технологический институт», рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией
8/14
ТАСС
Сотовые операторы тем временем справляются со шквалом звонков. «Коэффициент доступности сети Tele2 в Петербурге - более 90%», - сообщила компания. Включены настройки экстренного режима. Жители Петербурга, опрошенные "Ведомостями", жалуются на отсутствие связи
9/14
Е. Егоров / Ведомости
Получивших травмы во время взрыва в метро госпитализируют в НИИ скорой помощи, Мариинскую больницу, городскую больницу № 26, Военно-медицинскую академию, а также в детскую больницу № 19 имени Раухфуса, сообщил представитель комитета по здравоохранению
10/14
Антон Ваганов/ТАСС
В центре Петербурга - пробки. Полностью перекрыто движение в районе Сенной площади, затруднения на Невском, Литейном и Обводном канале
11/14
Е. Егоров / Ведомости
Сергей Капитонов, представитель СК по Петербургу, сообщил журналистам, что в метро работает оперативная группа СКР, проводит осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы, уточняется число пострадавших и погибших. Он встретился с прессой на станции "Технологический институт" (откуда эвакуировали раненых)
12/14
Е. Егоров / Ведомости
Жители Санкт-Петербурга начали предлагать бесплатно подвезти людей, которые не могут добраться домой из-за закрытия метро
13/14
Е. Егоров / Ведомости
В Московском метрополитене «до особого распоряжения» введены дополнительные меры безопасности. Увеличено количество сотрудников в досмотровых зонах, усилены наряды УВД, мобилизованы дополнительные наряды с кинологами