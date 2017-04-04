СКР установил личность предполагаемого террориста

По данным СМИ, исполнителем теракта в Петербурге мог быть уроженец Киргизии с российским гражданством

Следственный комитет России (СКР) сообщает, что взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда. Следователи установили его личность, однако в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются.

На сайте ведомства отмечается, что сотрудники правоохранительных органов продолжают допросы, проводят осмотр, в том числе и записей с камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, генетические и другие.

В СКР подчеркивают, что «все достоверные данные о ходе и результатах предварительного расследования могут исходить только от официальных представителей ведомства». И предостерегают, что преждевременное обнародование каких-либо сведений о лицах, причастных к совершению преступления, может навредить ходу расследования.

Ранее имя возможного исполнителя теракта в Санкт-Петербурге назвали источники «Интерфакса» в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. По предварительным данным, террорист является уроженцем города Ош, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов подтвердил информационному агентству, что вероятным исполнителем теракта является уроженец Киргизии.

По данным агентства, Джалилов не имел гражданства Киргизии, а российский паспорт он получил в 2011 г. в генконсульстве России в Оше по заявлению своего отца, который к тому моменту уже был гражданином России, куда выехал на заработки около 10 лет назад и постоянно проживал там.

Собеседник уточнил, что Джалилов несколько лет назад уехал вместе с отцом в Россию, в Оше проживает его мать с младшими сестрой и братом, с отцом связаться пока не удалось.

По данным газеты «Коммерсантъ», бомба в виде огнетушителя, заполненного взрывчатым веществом и шариками от подшипников, сработала в непосредственной близости от Акбаржона Джалилова. В результате того, что рюкзак, в котором находилась бомба, очевидно, был на смертнике, от предполагаемого исполнителя взрыва целой осталась лишь голова. Участники расследования, посмотрев видеокамеры, пришли к выводу, что Джалилов же оставил сумку со вторым взрывным устройством на станции «Площадь Восстания», пишет газета. По какой-то причине эта бомба оказалась неисправной.

3 апреля в 14.40 в петербургском метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Следственный комитет расценивает произошедшее как теракт, но проверяет и другие версии. Вторая бомба, замаскированная под огнетушитель, была обнаружена на станции «Площадь Восстания». Ее удалось обезвредить.

Число жертв теракта на 13.20 вторника возросло до 14 человек. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что 11 человек погибли на месте и «трое скончались в агонизирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью». В больницах города находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой, получив необходимое лечение, добавила Скворцова.

Теракт в петербургском метро