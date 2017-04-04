МЧС опубликовало списки пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга

В результате теракта в метрополитене Санкт-Петербурга пострадал 51 человек, следует из списка, опубликованного на сайте регионального МЧС. Он составлен на основании данных городского комитета по здравоохранению. Спасатели подчеркивают, что список актуален на 03:00 часа 4 апреля.

В ночь на 4 апреля министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла о 45 пострадавших и 11 погибших. Она также отмечала, что информация уточняется.

3 апреля в 14:40 в петербургском метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Следственный комитет расценивает произошедшее как теракт, но проверяет и другие версии.