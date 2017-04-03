НАК: число погибших в результате взрыва в метро Петербурга возросло до 11

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, еще 45 были госпитализированы. «Специалистами Министерства здравоохранения предприняты меры по оказанию необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим в результате взрыва, а также членам их семей», — говорится в сообщении НАК.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Позднее на станции «Площадь Восстания» было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. СКР возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.