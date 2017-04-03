Трамп назвал «ужасным событием» взрыв в метро в Санкт-Петербурге

Президент США Дональд Трамп считает, что взрыв в метро в Санкт-Петербурге, который произошел в понедельник, 3 апреля, является «ужасным событием». Об этом он заявил во время пресс-конференции, трансляцией которой занимался телеканал CNBC.

Один из журналистов телеканала, Стив Копак, опубликовал запись пресс-конференции в своем микроблоге в Twitter. «Ужасное. Ужасное событие. Оно происходит по всему миру. Абсолютно ужасное событие», - приводятся в соцсети слова американского лидера.

В понедельник в петербургском метро прогремел взрыв, в результате которого погибли 10 человек, 37 пострадали. Также на станции «Площадь восстания» сотрудники правоохранительных органов обнаружили самодельное взрывное устройство, которое не взорвалось. Было возбуждено уголовное дело по статье «теракт».