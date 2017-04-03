Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Петербурге

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в петербургском метро, поручил руководству МЧС и Минздрава оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе кабинета министров.

Представитель правительства также отметил, что премьер дал поручение главе МЧС Владимиру Пучкову и министру здравоохранения Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.