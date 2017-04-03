Центр Петербурга встал в пробках после взрыва в метро

В центре Санкт-Петербурга появились пробки. Ситуация на дорогах серьезно ухудшилась из-за взрыва в метро, передает сервис «Яндекс.Пробки».

Автомобили практически не движутся в районе Сенной площади, на Московском проспекте. У станции метро «Технологический институт» перекрыто движение автомобилей.

Скорость движения автомобилей составляет около 5-10 м/с. На 16.38 мск пробки оценивались в шесть баллов.

В пресс-службе городского комитета по транспорту заявили, что в связи с закрытием метро усилено движение наземного транспорта.

Дополнительные автобусы, дублирующие ветки метрополитена, пустили после взрыва в метро, заявили в «Пассажиравтотрансе».