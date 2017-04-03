Власти: после взрыва в метро Петербурга госпитализированы 25 человек

В больницы Санкт-Петербурга доставлены два десятка пострадавших в результате взрыва в метро. «В больницы Санкт-Петербурга госпитализированы 25 человек, в том числе один ребенок госпитализирован в детскую городскую больницу им.Раухфуса», - сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению в понедельник.

В метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14.30 мск произошел взрыв. Погибли не менее 10 человек, пострадали более 50.