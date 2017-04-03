Смольный выделит 23 млн рублей для помощи семьям погибших и пострадавшим в теракте

Смольный выделит из городского бюджета 23 млн руб. для помощи семьям погибших и пострадавшим при взрыве в метро Петербурга, заявила вице-губернатор города Анна Митянина.

«Из бюджета по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко будет выделено 23 млн руб.», - сказала она.

По ее словам, семьи погибших получат по 1 млн руб., по 500 000 руб. выплатят пострадавшим с тяжелыми травмами, по 250 000 руб. - пострадавшим с легкими травмами.

Взрыв произошел в Петербурге 3 апреля около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Следственный комитет возбудил по факту происшедшего уголовное дело по статье «теракт». Однако ведомство проверяет и другие возможные версии.

По последним данным, ранения получили 37 человек, 10 человек погибли. В пресс-службе администрации Петербурга сообщили, что в больницы доставлены 43 пострадавших. По данным «Фонтанки», в больнице скончались несколько раненых. Общее число погибших - 14 человек.