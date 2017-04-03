Двое подозреваемых в подготовке взрывов в Петербурге объявлены в розыск

По подозрению в подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга в розыск объявлены два человека. «Один из них - который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй - оставивший бомбу на станции "Площадь восстания"», – рассказал источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне метро произошел взрыв. Позднее на станции «Площадь восстания» было обнаружено взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель. Его удалось обезвредить.