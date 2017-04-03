Жертвами взрыва в метро Санкт-Петербурга стали 14 человек – «Фонтанка»

По данным источников издания «Фонтанка.ру», число жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга – 14 человек.

Как пишет издание, тела 11 человек исследуют эксперты-криминалисты в вагоне, где произошел взрыв, и в тоннеле на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт». Кроме того, еще двое пострадавших скончались в Мариинской больнице. Еще одна женщина скончалась в «скорой» в момент доставления в больницу, отмечает «Фонтанка.ру».

В понедельник, 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне метро произошел взрыв. Позднее на станции «Площадь восстания» было обнаружено взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель. Его удалось обезвредить.