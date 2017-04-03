РЖД усилит меры безопасности после взрыва в Петербурге

ОАО «Российские железные дороги» после взрыва в метро Санкт-Петербурга усиливает меры по обеспечению безопасности на своих объектах. «С работниками вокзальных комплексов, локомотивных и поездных бригад, охранных организаций проводятся специальные инструктажи с целью повышения бдительности и отработки действий в случае внештатных ситуаций. Приняты дополнительные меры по усилению охраны и пропускного режима на объектах с массовым пребыванием людей - вокзалах и станциях, в том числе на Московском центральном кольце», - заявил «Интерфаксу» представитель компании. Компания рекомендует пассажирам прибывать на вокзалы заблаговременно.