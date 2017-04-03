Собянин поручил проверить антитеррористическую защищенность транспорта Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге и поручил усилить меры безопасности на столичном транспорте. Об этом сообщила руководитель пресс-службы мэра и правительства города Гульнара Пенькова.

По ее словам, в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга С.Собянин дал поручение об усилении мер безопасности и «проведении проверки антитеррористической защищенности объектов Московского метрополитена, Московского центрального кольца, "Мосгортранса" и других транспортных предприятий Москвы».