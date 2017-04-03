Московский метрополитен усилил меры безопасности после взрыва в Петербурге

Режим усиленных мер безопасности в Московском метрополитене будет действовать до особого распоряжения, сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

«В соответствии с поручением правительства Москвы Московский метрополитен усилил меры безопасности, увеличил количество сотрудников в досмотровых зонах», - сказал он «Интерфаксу» в понедельник.

Он подчеркнул, что в усиленном режиме работают наряды сотрудников УВД на метрополитене. «Будет увеличено количество досмотровых операций, будут мобилизованы дополнительные наряды с кинологами. Данный режим будет действовать до особого распоряжения. Просим москвичей с пониманием относиться к увеличению количества досмотровых операций», - сказал Ликсутов.

В метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14.30 мск произошел взрыв. По последним данным, взрывов было два: второй произошел на следующей за «Сенной» станции синей ветки «Технологический институт».

По данным ТАСС и «Интерфакса», при взрыве не менее 10 погибших, пострадали более 30 человек. Пресс-секретарь губернатора города Андрей Кибитов заявил, что в результате взрыва пострадали 50 человек.