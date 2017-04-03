На «Площади Восстания» найдено несработавшее взрывное устройство – «Фонтанка»

На станции «Площадь Восстания» найдено неразорвавшееся взрывное устройство, сообщает «Фонтанка». Сейчас его обезвреживают. Информацию об обнаружении еще одного взрывного устройства подтвердил и источник «Интерфакса».

В метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14.30 мск произошел взрыв. По последним данным, взрывов было два: второй произошел на следующей за «Сенной» станции синей ветки «Технологический институт», пишет Life.ru. Как сообщают очевидцы, на месте много жертв. На кадрах очевидцев видны тела и искореженные вагоны. На места происшествий выехали сотрудники экстренных служб и силовых ведомств.

По данным ТАСС и «Интерфакса», при взрыве не менее 10 погибших, пострадали более 30 человек. Пресс-секретарь губернатора города Андрей Кибитов заявил, что в результате взрыва пострадали 50 человек.