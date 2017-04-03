В Петербурге произошел взрыв в метро

По предварительным данным, погибли не менее 10 человек

В метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14.30 мск произошел взрыв. Погибли 10 человек, пострадали более 30, сообщают информационные агентства.

Взрывов было два: второй произошел на следующей за «Сенной» станции синей ветки «Технологический институт», пишет Life.ru. Как сообщают очевидцы, на месте много жертв. На кадрах очевидцев видны тела и искореженные вагоны. На места происшествий выехали сотрудники экстренных служб и силовых ведомств.

По данным ТАСС и «Интерфакса», при взрыве не менее 10 погибших, пострадали более 30 человек. Источник в экстренных службах рассказал «Интерфаксу», что взрывом серьезно повреждены по одному вагону на каждой станции, производится эвакуация пострадавших из вагонов и со станций метрополитена. По его данным, у пострадавших многочисленные осколочные ранения, - возможно, нанесенные поражающими элементами неустановленных взрывных устройств.

По предварительным данным, взрывные устройства небольшой мощности - 200-300 г в тротиловом эквиваленте - находились в вагоне.

В вагоне произошел взрыв неустановленного предмета, подтвердила пресс-служба Петербургского метрополитена. «Происходит эвакуация пассажиров со станций, есть пострадавшие. Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», - говорится в сообщении. По данным метрополитена, на вход и выход закрыты станции «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота», «Фрунзенская», «Технологический институт», «Сенная площадь», «Гостиный двор».

Сегодня в Петербурге проходит медиафорум Общероссийского народного фронта (ОНФ) с участием президента России Владимира Путина. Путину уже доложено о взрыве в метро Санкт-Петербурга, сообщил «Интерфаксу» его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На вопрос о том, может ли это отразиться на планах Путина в Санкт-Петербурге, Песков сказал: «Президент работает в Стрельне (где у него проходит встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко)».