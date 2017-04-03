Путин заявил, что рано говорить о причинах взрыва в метро Петербурга

Путин заявил, что уже разговаривал с руководителями спецслужб по поводу взрыва в метро Петербурга. Он отметил, что рано говорить о причинах происшедшего, расследование покажет.

«Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», - сказал он на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

По словам Путина, рассматриваются «все варианты - и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера».

Путин заверил, что власти Санкт-Петербурга, а при необходимости и федеральные, сделают все, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва. «Городские власти, а если потребуется - и федеральные, примут все необходимые меры, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим нашим гражданам», - сказал Путин.

В метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14.30 мск произошел взрыв. По последним данным, взрывов было два: второй произошел на следующей за «Сенной» станции синей ветки «Технологический институт», пишет Life.ru. Как сообщают очевидцы, на месте много жертв. На кадрах очевидцев видны тела и искореженные вагоны. На места происшествий выехали сотрудники экстренных служб и силовых ведомств.

По данным ТАСС и «Интерфакса», при взрыве не менее 10 погибших, пострадали более 30 человек.