Минздрав поручил федеральным медикам помочь петербургским коллегам после взрыва в метро

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила оказать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве в петербургском метро, сообщил официальный представитель ведомства Олег Салагай.

Кроме того, министр поручила оказать также помощь семьям пострадавших.

Ранее в понедельник в петербургском метро произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что, по предварительным данным, произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.