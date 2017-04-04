Спецслужбы знали о готовящемся теракте – «Коммерсантъ»

Оперативники располагали информацией о подготовке теракта в Санкт-Петербурге, но она была неполной, пишет «Коммерсантъ». Ее предоставил россиянин, сотрудничавший с запрещенной в стране организацией «Исламское государство». Задержанный после возвращения из Сирии информатор занимал низшую ступень в иерархии террористов, но все же знал некоторых диверсантов, отправленных в Россию, и поддерживал с ними телефонную связь.

Террористы использовали купленные на рынке сим-карты, не привязанные к реальным людям. Оперативники организовали прослушку в надежде выйти на боевиков и узнать их планы, но раскрыть всю сеть они не успели. После взрыва в метро спецслужбы заблокировали выявленные телефонные номера, лишив всю группу связи.

Возможно, именно это предупредило срабатывание второго взрывного устройства, найденного на станции «Площадь восстания» под одной из лавок примерно через 20 минут после взрыва. О его обнаружении рассказали в региональном управлении ФСБ. Предположительно, второй исполнитель, оставшись без связи, мог запаниковать и, отказаться от своего замысла, просто оставив сумку с бомбой под лавкой.

Найденное устройство по конструкции было похоже на сработавшую бомбу – в качестве корпусов использовались пустые металлические автомобильные огнетушители. Несколько похожих бомб было взорвано в Дагестане в 2010 г. По первоначальным оценкам экспертов, мощность взрывных устройств составляла от 300–500 г в тротиловом эквиваленте.

По неофициальной информации, следствие уже получило изображение одного из подозреваемых в совершении теракта. Камера на входе в метро зафиксировала бородатого мужчину, опознанного несколькими свидетелями. По их словам, он, якобы, вошел в поезд на станции «Технологический институт» и, поставив у дверей рюкзак с бомбой, выскочил из вагона за мгновение до отправления поезда. Ранее озвучивалась версия, что теракт совершил смертник.